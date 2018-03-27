Тулеев: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался из-за детского утренника

Очевидцы рассказывают, что в день пожара в торговом центре проходил детский утренник, где запускались фейерверки, объяснил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Об этом он рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Согласно предварительной информации, заметил Тулеев, причиной возгорания в ТЦ стали фейерверки на детском утреннике. Дальше огонь без труда распространился по зданию из-за вентиляции, которая работала на полную мощь, и отсутствия дымоудаления.

Пожар в «Зимней вишне» разгорелся в воскресенье днем. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе дети. Опознать пока удалось только 25 погибших.

Тулеев пообещал главе государства, который во вторник приехал в Кемерово, сделать все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших.