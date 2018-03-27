«Аэрофлот» временно заморозил цены на рейсы в эконом-класс между Кемерово и Москвой

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» временно замораживает цены на билеты между Кемерово и Москвой. Об этом сообщили в компании.

В сообщении говорится, что «Аэрофлот» оставляет только минимальные тарифы в экономический класс по маршруту Москва — Кемерово на уровне 8051 рубль в одну сторону или 16102 рубля за перелет туда-обратно с учетом такс и сборов.

Цены заморожены до 5 апреля при вылете из столичного аэропорта «Шереметьево» и до 6 апреля из аэропорта Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из которых школьники, пришедшие отметить начало весенних каникул.