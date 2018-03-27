Российским военным отправили первую партию БМПТ «Терминатор»

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент РФ Владимир Путин внепланово посетил город и пообщался с инициативной группой граждан.