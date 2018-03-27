Российским военным отправили первую партию БМПТ «Терминатор»
Госконтракт на поставку Министерству обороны РФ боевых машин поддержки танков «Терминатор» подписали в августе 2017 года.
Первую партию БМПТ «Терминатор» отправили российским военным. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что боевая машина поучаствует в Параде Победы 9 мая на Красной площади.
«Терминатор» поражает легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты. Совместно с войсковой противовоздушной обороной БМПТ «Терминатор» может уничтожить вертолет или низколетящий малоскоростной самолет противника. Военным передадут «Терминатор» на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.