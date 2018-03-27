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 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

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 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт
15:08   27 Марта 2018
Весь мир
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Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Группировки курдов становятся все более заметными в вопросе дестабилизации Сирии. Для Вашингтона они самый удобный рычаг для сохранения присутствия в регионе.

Такое мнение выразил руководитель исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня». 

Недавно в Западной Ракке началось восстание против боевиков «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Соединенными Штатами. Замечены вооруженные столкновения. Например, у населенного пункта Аль-Мансура и близлежащих районов местные подожгли ряд баз курдских отрядов.

Некоторые СМИ сообщали, что бойцы СДС принуждали мирных граждан возместить их траты на войну с армией Турции. Вместе с этим курды разбирают самолеты, находящиеся на базе Ат-Табка, после чего продают детали. Тарасов считает, что это только начало и «надо привыкать» к подобному.

Эксперт отметил, что ВВС США перестали летать на САР после предупреждений штаба РФ. В связи с этим Вашингтон намерен дестабилизировать обстановку внутри страны при помощи партнеров, в том числе благодаря поддержке курдов. Возможен переход к партизанским действиям против Дамаска, сообщил Тарасов. Такая смена тактики — следствие начала процесса изгнания США из страны. 

 

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Целью американцев в Сирии продолжает оставаться дестабилизация обстановки в стране в попытке занять часть земель, где США хотят создать так называемое государство курдов. Иран, Турция и официальный Дамаск также работают с курдскими активистами. Если же в ходе этого процесса конфликт перейдет в боевые операции на земле, то важно понять, насколько далеко Вашингтон готов зайти ради сохранения влияния, считает эксперт.

Но так называемой Демократической Федерации Северной Сирии есть ради чего бороться с Дамаском. Сейчас в их руках находятся нефтяные месторождения, земляные угодья и ГЭС. При этом активность политических групп курдов уже перекинулась и на Европу. Радикалы угрожают безопасности общества: жгут кафе, атакуют организации, принадлежащие Турции, публикуют после этого «отчеты» в соцсетях под хештегом #Fight4Afrin.

По словам Тарасова, ФРГ, где живут около 3,5 миллионов турок, да и сама Анкара находятся в состоянии информационной войны. Отношения между Западом и Турцией обостряются. Последним шагом здесь станут санкции против турецкий властей. В случае, если их все-таки введут, то Турция, Иран и Россия окажутся «отделены» от Запада. Активность же курдов будет зависеть от давления западных политиков на Анкару, заключил Тарасов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #европа #сирия #турция #курды #иран #политика #весь мир
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