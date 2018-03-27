Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово

В социальных сетях появляется огромное количество информации о том, что при пожаре в торговом центре в Кемерове погибло гораздо больше людей, чем передают официальные источники. По официальным данным, пожар повлек гибель 64 человек.

Федеральное агентство новостей рассказывает, что сейчас самые популярные видео на YouTube — это видео, посвященные трагедии. Например, видеоблогер Broksh опубликовал ролик, в котором собрана вся доступная информация о трагедии, сведения очевидцев, а также слова людей, которые якобы имеют отношение к МЧС. Настоящих имен, как и каких-либо доказательств слов «очевидцев», не приводится.

Таким же путем пошли блогеры Nemagia из Кемерова, опубликовавшие телефонные разговоры людей, которые якобы имеют отношение к случившемуся. При этом никаких доказательств этому тоже нет. Один за одним люди говорят об огромном количестве погибших и о том, что тела уже негде размещать.

Стоит отметить, что 25 марта пранкер Евгений Вольнов позвонил в два кемеровских морга и, представившись «Поздняковым из МЧС», спросил, есть ли место для 300 тел из ТЦ. В морге ответили, что мест не хватит и удивились тому, что ранее речь шла лишь о 60-70 погибших.

Также появилось много информации о том, что случившееся — теракт. Однако блогер Hippy_end разобрал видео с «поджигателем» и пришел к выводу, что кадры были подрезаны и перезаписаны, чтобы снизить четкость и выдать желаемое за действительное.

СК РФ, в свою очередь, опроверг информацию о сотнях погибших. Жители Кемерово вышли 27 марта на митинг с требованием провести прозрачное расследование случившегося. Президент России Владимир Путин, который прибыл в Кемерово, пообещал, что накажет всех виновных в трагедии.