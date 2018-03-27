Мы в соц.сетях:
Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

 Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара
Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

 Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев
Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт
Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

 Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара
Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

 Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев
Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт
15:07   27 Марта 2018
Россия
62

Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово

Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово

В социальных сетях появляется огромное количество информации о том, что при пожаре в торговом центре в Кемерове погибло гораздо больше людей, чем передают официальные источники. По официальным данным, пожар повлек гибель 64 человек.

Федеральное агентство новостей рассказывает, что сейчас самые популярные видео на YouTube — это видео, посвященные трагедии. Например, видеоблогер Broksh опубликовал ролик, в котором собрана вся доступная информация о трагедии, сведения очевидцев, а также слова людей, которые якобы имеют отношение к МЧС. Настоящих имен, как и каких-либо доказательств слов «очевидцев», не приводится. 

Таким же путем пошли блогеры Nemagia из Кемерова, опубликовавшие телефонные разговоры людей, которые якобы имеют отношение к случившемуся. При этом никаких доказательств этому тоже нет. Один за одним люди говорят об огромном количестве погибших и о том, что тела уже негде размещать. 

Стоит отметить, что 25 марта пранкер Евгений Вольнов позвонил в два кемеровских морга и, представившись «Поздняковым из МЧС», спросил, есть ли место для 300 тел из ТЦ. В морге ответили, что мест не хватит и удивились тому, что ранее речь шла лишь о 60-70 погибших.

Также появилось много информации о том, что случившееся — теракт. Однако блогер Hippy_end разобрал видео с «поджигателем» и пришел к выводу, что кадры были подрезаны и перезаписаны, чтобы снизить четкость и выдать желаемое за действительное.

СК РФ, в свою очередь, опроверг информацию о сотнях погибших. Жители Кемерово вышли 27 марта на митинг с требованием провести прозрачное расследование случившегося. Президент России Владимир Путин, который прибыл в Кемерово, пообещал, что накажет всех виновных в трагедии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #пожар #кемерово #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями Россия
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент РФ Владимир Путин внепланово посетил город и пообщался с инициативной группой граждан.
14:28   27 Марта 2018
71
Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев Ближнее зарубежье

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

14:14   27 Марта 2018
45
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США Весь мир

Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

12:18   27 Марта 2018
82
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

21:08   26 Марта 2018
191
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

 Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова