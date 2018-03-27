Люди в кемеровской «Зимней вишне» погибли от отравления и обгорания

Следов травм, которые можно получить при обрушении конструкций, на телах жертв нет.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети. На данный момент удалось опознать только 25 человек. Еще насчет двоих имеют сомнения. Для опознания оставшихся 37 жертв требуется генетическая экспертиза.

Специалисты сообщили, что основными причинами гибели при пожаре в ТЦ стали отравление угарным газом, а также ожоговый шок и обгорание. Травм, которые можно получить при обрушении конструкций, на телах жертв не найдено.