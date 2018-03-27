Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов в среду покинут Украину. Власти страны приняли решение о высылке на фоне «дела Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

По его словам, Киев безосновательно объявил 13 российских дипломатов персонами нон грата.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что Киев принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов. Он заявил, что решение принято «в ответ на циничную химатаку в Солсбери». Представитель МИД Украины Марьяна Беца, в свою очередь, рассказала журналистам, что Киева «долго и тщательно» готовился к этому шагу. По ее словам, те дипломаты, которым предписано покинуть страну, являются сотрудниками спецслужб.