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16:10   27 Марта 2018
Россия
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Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Авторам слухов не стоит считать, что за границей они в безопасности. Троцкий тоже так думал, добавил депутат.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с ИА «Политика Сегодня» назвал сочинителей ложных новостей о сотнях погибших в кемеровском торговом центре «подлецами, которые нещадно конвертируют трагедию в политические вещи». Парламентарий намерен вновь поднять вопрос о введении уголовного наказания для таких граждан. 

Ранее в соцсетях распространились сообщения, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли якобы 400 человек, а не 64, как заявляют МЧС, власти города и СК. Неизвестные заявляли, что это был умышленный поджог химическими реагентами и призывали подписчиков не верить информации по телевидению. Этот пост появился на страницах «ВКонтакте» канала «Россия 24» и программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как выяснилось позже, паблики взломали. Информацию оперативно удалили. 

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерово

Распространению слухов поспособствовал и украинский пранкер Евгений Вольнов. 25 марта, когда случилась трагедия, он выложил на своем канале в Youtube записи жестоких «розыгрышей». Представляясь сотрудником МЧС - майором Поздняковым - Вольнов звонил в морги и интересовался, готовы ли они принять 300 погибших в ТЦ. Естественно, на другом конце провода работники моргов были в шоке. На своем стриме парнкер умудрялся заработать: он принимал «заказы» на звонки в Кемерово, определив таксу в 500 рублей за каждый.  

«Войнов этот, он еще свое найдет. С ним расправятся. Троцкий тоже думал, что скрылся в Мексике», — уверен Виталий Милонов. 

Парламентарий напомнил, что каждый раз после какой-то трагедии, когда в интернете начинают распространяться слухи, поднимается вопрос о введении ответственности за фейки. Но предложение остается в воздухе, как только утихают эмоции. 

«Это не просто вранье, люди, убитые горем, не проверив достоверность, могут пойти на другие вещи в том числе экстремистского характера. Всю фейковую информацию надо блокировать , а их создателей  наказывать. Потому что это преступление: паникерство, провокационная деятельность, которая побуждает к радикальным действиям. Это статья 282», - уверен депутат.

Милонов заявил, что намерен обобщить все, что сделали эти «негодяи», собрать все данные о появившихся фейках после трагедии в Кемерово, и вновь выступить с поправками в Уголовный кодекс. Правда, отмечает, что против таких инициатив выступают либералы и представители  институтов развития интернета.

На какой срок нужно сажать создателей фейков, Милонов ответить затруднился. 

«Я некровожадный.  Главное, чтобы срок был. Главное, чтобы действия можно было пресекать», — сказал депутат. 

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерово

Кстати, жители Кемерова сами убедились в недостоверности информации в соцсетях о числе жертв. Представители стихийно созданной общественной группы побывали в моргах и убедились, что нет никаких сотен погибших.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #кемерово #общество #виталий милонов #фейки
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