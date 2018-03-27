Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

РФ и Южная Осетия стерли границу в образовании. Теперь дипломы едины в обоих государствах.

Южная Осетия приветствует ратификацию соглашения с правительством России о взаимном признании образования и ждет дипломированных инженеров и работников сельского хозяйства. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил первый президент республики, ректор Юго-Осетинского государственного педагогического института Людвиг Чибиров.

«Нужно поднимать в республике производственную сферу. Это самая болезненная точка. А так у нас, как и во всей России, полным полно юристов и экономистов. Но толку от них мало. Нужно готовить специалистов всех сфер, чтобы поднимать сельское хозяйство. Очень большая работа нужна», - сказал Чибиров.

Как отметил собеседник «ПС», пока в республике только одно высшее учебное заведение. И он его возглавляет - Юго-Осетинский университет, который до 1993 года работал в статусе института. Напряженная политическая обстановка подтолкнула местные власти к созданию многопрофильного вуза. Переименование института в университет стало важным шагом на пути к обретению независимости, заметил собеседник агентства. По словам Чибирова, сегодня вуз готовит не только педагогов, но и инженеров. Учебное заведение переехало в новое здание.

«Мы получили все возможности для нормального учебного процесса. Сейчас нужно обратить максимальное внимание на его качество. Не только в Южной Осетии, но и по всей России в целом качество стало намного хуже, чем при прежней советской системе. Совершенно другие жизненные ориентиры у людей появились. Мое студенчество не сравниться с нынешним. Его величество рубль делает свое дело», - поделился мнением ректор.

В заключении Чибиров не исключил, что межправительственное соглашение ускорит интеграцию Южной Осетии в экономику России.

Госдума ратифицировала договор 27 марта. Он регулирует взаимное признание общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Специалисты могут получить работу или продолжить обучение в каждом из государств.