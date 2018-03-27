Следователи попросили арестовать фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

Следственный комитет РФ попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после трагедии, привезут в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

ТЦ сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся верхний этаж, где находились кинозалы, детские игровые зоны, аттракционы, кафе. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В больницах остаются 13 пострадавших. Большинство из них отравились угарным газом. Погибли все питомцы контактного зоопарка «Ребятам о зверятах». Животным не открыли клетки.