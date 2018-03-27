Пенсию по потере кормильца назначили шести жителям Кемерова

Пенсионный фонд России уже выделил пенсии шести кемеровчанам, которые потеряли кормильца во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщили в Минтруде.

Во вторник, 27 марта, Пенсионный фонд России распорядился о назначении страховой пенсии из-за потери кормильца шести жителям Кемерова, ведомство продолжает работу по этому вопросу.

В Минтруде РФ организован оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Кемерово. Фонд занимается распределением работы ПФР, ведомств страхования, труда и занятости,социальной защиты населения. Возглавляет оперативную группу заместитель министра Григорий Лекарев.

Возгорание в торгово-развлекательном комплексе произошло в воскресенье, 25 марта. Пожар начался на верхнем этаже здания, где была расположена зона отдыха: кинотеатры, аттракционы, детские комнаты и кафетерии. По официальным данным в пожаре погибли 64 человек, среди которых много детей. Глава СК РФ Бастрыкин сообщил, что сигнализация в ТРЦ «Зимняя вишня» не работала в течение всей недели до трагедии, сотрудники знали о проблеме, однако не занимались ее решением.

Информация о том, как можно помочь пострадавшим в трагедии можно получить здесь.