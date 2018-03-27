Суд рассмотрит четыре ходатайства об аресте фигурантов дела о гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова во вторник принял к рассмотрению четыре ходатайства следствия об аресте фигурантов уголовного дела о гибели 64 человек в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

В суде агентству рассказали, что сейчас все четыре материала находятся у председателя суда. По предварительной информации, рассмотрение ходатайств следствия будет идти в двух залах одновременно. На процесс следователи пригласили около десяти родственников погибших.

Ранее в СКР сообщили, что по делу о пожаре в ТЦ задержано пять человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, по версии следователей, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель службы, занимавшейся эксплуатацией пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который предположительно получил сигнал о пожаре, но отключил систему оповещения.