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Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

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 Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

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Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

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14:08   27 Марта 2018
Россия
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Москвичи смогут почтить память погибших при пожаре в Кемерове на Манежной площади

Москвичи смогут почтить память погибших при пожаре в Кемерове на Манежной площади

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Манежной площади будет организовано место для почтения памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерове. С такой просьбой к мэру столицы обратился председатель Общественной палаты Москвы. 

Собянин отметил, что все необходимое будет сделано в кратчайшие сроки. Москвичи уже в ближайшее время смогут прийти и отдать память погибшим. В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что все будет готово к 17.00 по московскому времени.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что «нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие». Кто-то пойдет почтить память погибших кемеровчан на акцию на Пушкинской площади, кто-то к организованному мэрией Москвы месту памяти на Манежной, кто-то к московскому представительству Кемеровской области.

«А будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть», — подчеркнул Венедиктов.

О своем намерении почтить память память погибших при пожаре сообщил и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

В воскресенье в Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате погибло 64 человека, в большинстве дети. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где размещались аттракционы и кинотеатр.  

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #пожар #собянин #кемерово #манежная площадь
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