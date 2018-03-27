Москвичи смогут почтить память погибших при пожаре в Кемерове на Манежной площади

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Манежной площади будет организовано место для почтения памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерове. С такой просьбой к мэру столицы обратился председатель Общественной палаты Москвы.

Собянин отметил, что все необходимое будет сделано в кратчайшие сроки. Москвичи уже в ближайшее время смогут прийти и отдать память погибшим. В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что все будет готово к 17.00 по московскому времени.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что «нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие». Кто-то пойдет почтить память погибших кемеровчан на акцию на Пушкинской площади, кто-то к организованному мэрией Москвы месту памяти на Манежной, кто-то к московскому представительству Кемеровской области.

«А будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть», — подчеркнул Венедиктов.

О своем намерении почтить память память погибших при пожаре сообщил и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Пойду к 17-00 на Манежную площадь, где по инициативе Общественной палаты Москвы Сергей Собянин помог организовать место,куда москвичи смогут принести и цветы, и свечи, и свою скорбь по жертвам Кемеровского ужаса. И сегодня и завтра на Манежку можно будет нести цветы. pic.twitter.com/vC9EcC2M8h — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) March 27, 2018

В воскресенье в Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате погибло 64 человека, в большинстве дети. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где размещались аттракционы и кинотеатр.