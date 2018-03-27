Российские флаги приспустят в день траура по погибшим в Кемерове

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено 28 марта отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ российского лидера Владимира Путина.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове разгорелся в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети. Президент РФ, выражая скорбь по погибшим, объявил 28 марта днем траура в России.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ и органам государственной власти в регионах принять все необходимые меры, чтобы помочь родным погибших и пострадавших.