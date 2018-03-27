Россия не будет терпеть хамство Запада — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет проявлять ответную реакцию на хамство западных стран, которые решили повально высылать российских дипломатов из своих государств, ссылаясь на «дело Скрипаля».

Министр заверил журналистов на встрече в Ташкенте, что Россия будет действовать и принимать ответные меры, он отметил, что сносить хамство никому не нравится и РФ не является в данном случае исключением.

Власти ЕС приняли решение дать общее заявление по отравлению Скрипаля и консолидироваться с Британией. В понедельник, 27 марта, 16 европейских стран вместе со странами-союзниками Соединенного Королевства коллективно выслали российских дипломатов. В США этим не ограничились и закрыли генеральное консульство РФ в Сиэтле. Так данные государства высказали свою солидарность с Великобританией и обвинили Россию в деле об отравлении четы Скрипалей.