Мы в соц.сетях:
Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

 Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара
Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

 Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев
Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт
Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

 Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара
Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

Тринадцать российских дипломатов покинут Киев 28 марта

 Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев
Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

 Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт

Сирийские курды угрожают Европе, заявил эксперт
13:56   27 Марта 2018
Весь мир
104

Россия не будет терпеть хамство Запада — Лавров

Россия не будет терпеть хамство Запада — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет проявлять ответную реакцию на хамство западных стран, которые решили повально высылать российских дипломатов из своих государств, ссылаясь на «дело Скрипаля».

Министр заверил журналистов на встрече в Ташкенте, что Россия будет действовать и принимать ответные меры, он отметил, что сносить хамство никому не нравится и РФ не является в данном случае исключением.

Власти ЕС приняли решение дать общее заявление по отравлению Скрипаля и консолидироваться с Британией. В понедельник, 27 марта, 16 европейских стран вместе со странами-союзниками Соединенного Королевства коллективно выслали российских дипломатов. В США этим не ограничились и закрыли генеральное консульство РФ в Сиэтле. Так данные государства высказали свою солидарность с Великобританией и обвинили Россию в деле об отравлении четы Скрипалей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #лавров #политика #ответ #запад #весь мир #ответные меры #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями Россия
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент РФ Владимир Путин внепланово посетил город и пообщался с инициативной группой граждан.
14:28   27 Марта 2018
71
Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев Ближнее зарубежье

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

14:14   27 Марта 2018
45
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США Весь мир

Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

12:18   27 Марта 2018
82
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

21:08   26 Марта 2018
191
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

 Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова