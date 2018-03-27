Украинцы несут цветы к посольству РФ в Киеве после трагедии в Кемерове
Украинцы также оставляют записки с соболезнованиями и словами поддержки родственникам жертв трагедии.
Люди несут цветы и игрушки к зданию российского посольства в Киеве в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. Украинцы сочувствуют всем, кого коснулась трагедия. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта — общероссийским днем траура. В среду по всей стране приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и передачи.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.