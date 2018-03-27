Телеканал Sky News сообщил, что Бельгия сегодня собирается принять решение о высылке российских дипломатов из страны. Конкретное число работников дипмиссии не называется.

Напомним, накануне США, Украина, Канада и ряд стран, входящих в состав ЕС, объявили о высылке российских послов в связи с «делом Скрипаля». Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что данные меры приняты в качестве солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ.

По мнению лидеров стран ЕС, власти Великобритании верно оценивают «весьма вероятную» ответственность России и ее причастность к отравлению Скрипаля. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что все химическое оружие в стране уничтожено.