Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

Результатом этого является высылка российских дипломатов из ряда стран, объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Норвегия, Украина и ряд других стран объявили о высылке дипломатов из России в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вашингтон решил выслать больше всего представителей российской дипмиссии: 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, американцы объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Лавров уверен, что высылка дипломатов из РФ - следствие колоссального давления и шантажа, которые остаются главными инструментами США на мировой арене. Об этом, в частности, свидетельствует ситуация вокруг Палестины, где палестинцев предупреждают, что не дадут денег до тех пор, пока они не согласятся на идею, которая еще даже не сформулирована.