США, курды и проигиловские племена заключили сделку, от САА требуют покинуть Заевфратье

По данным, полученным Федеральным агентством новостей (ФАН) от источника в правительстве Сирии, 25 марта в Комитете по управлению восточными территориями, работающем в городе Сальхиях, провинция Дейр-эз-Зор, прошли переговоры представителей сирийского руководства и местного самоуправления с делегацией курдских формирований, закрепившихся на восточном берегу Евфрата.

Как пишет ФАН, в составе делегации курдов прибыли и три шейха арабских племен Заевфратья — Джабр аль-Джаббар, Хусейн Хафар аль-Хейл и Сутхи Сабах аль-Аммаш. В присутствии курдских делегатов эта троица сделала официальное заявление, по сути, ультиматум легитимным властям Сирии.

Они заявили, что земли к востоку от Евфрата являются зоной интересов племен, состоящих в так называемой «Демократической Федерации Северной Сирии», созданной по инициативе США на территории сирийских провинций Ракка, Хасака и в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

На этом основании шейхи предупредили, что в ближайшее время любые лояльные Дамаску учреждения на восточном берегу будут ликвидированы, а все проправительственные вооруженные формирования должны быть отведены на противоположный берег Евфрата. При этом курдские командиры никак не возражали своим арабским партнерам, что говорит о том, что данное заявление проигиловских шейхов («Исламское государство», оно же ИГИЛ, ИГ — организация признана террористической, запрещена в России) с ними согласовано.

Ранее эти шейхи воглавляли кланы, сотрудничавшие с ИГ, получая долю прибыли от контрабанды нефти. После того, как правительственная армия Сирии при поддержке ВКС России разгромила террористов, они подыскали себе новых покровителей — начали ориентироваться на сотрудничество с США и их подшефными «Силами демократической Сирии» (SDF), представляющими собой альянс вооруженной оппозиции.

По началу отношения с курдскими формированиями, взявшими под контроль нефтяные поля в данном регионе, у них не складывались. Пока отряды бывших ИГИЛовцев воевали против курдов на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака, шейхи держались в стороне, но с конца февраля обстановка изменилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия готова нанести удар по курдам на севере. Опасаясь вторжения хорошо вооруженной, механизированной, дисциплинированной турецкой армии, курды согласились уступить свои доходы от контрабанды арабским племенам, ранее сотрудничавшим с ИГ. Атаки бандгрупп террористов на курдские позиции тут же прекратились. Зато усилились диверсии в отношении правительственных сил, была замечена переброска боевиков к Евфрату, из Ирака через контролируемые курдами участки границы начали прибывать боевики ИГ.

Еще большую тревогу вызывает то, что из бывших членов ИГИЛ были созданы отряды племенного ополчения. Эти «ополченцы», а иначе террористы, вошли в состав SDF, курируемых Штатами. Сотни головорезов из числа ранее попавших в плен курдских формирований, а также добровольно поменявшие флаг в связи с переориентацией своих шейхов на новых кукловодов, прибывали в последние дни на восточный берег Евфрата из провинций Хасака и Ракка.

Как показали события у нефтегазовых полей Коноко и Аль-Эсба, в своем противостоянии со сторонниками правительства они могут полностью рассчитывать на поддержку авиации и спецназа коалиции во главе с США. Вывод напрашивается сам собой: сделка между курдами и шейхами арабских племен Заевфратья заключена с ведома американцев.

Их «демократическая» задача — отнять у Сирии ее богатые полезными ископаемыми восточные территории. Это созвучно планам Вашингтона по разделу арабской республики, а нашедшие пристанище в рядах «Демократических сил» бандиты вновь могут быть использованы против Дамаска.

Можно только гадать, что ветераны ИГ готовят тем арабам, которые до этого спасались от них на территориях, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду, а теперь возвращаются на восточный берег Евфрата.

По мнению главы Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, тот факт, что нелегальные группировки осмеливаются ставить условия законной власти, требуя вывода войск с суверенной территории страны, кажется невероятным. Однако США в стремлении расколоть Сирию на куски и взять под контроль ее нефтяные месторождения до того озлобились, что теперь уже играют неприкрыто грубо, ничего не стесняясь.

По словам Жилина, сейчас там можно видеть классическую англосаксонскую схему «разводки», при которой враждующие стороны сначала стравливают друг с другом, а затем вдруг обнаруживается точка соприкосновения их интересов и тем самым достигаются свои цели. Сейчас законную власть поставили перед ультиматумом незаконные формирования (курдов сегодня тоже нельзя назвать легитимными структурами, действующими на территории САР). В итоге очевидно вырисовалась схема, которой руководствуются американцы — ориентация на полный развал арабской республики.

Главные партнеры США — курды и ИГ — нашли общий знаменатель и работают в одном направлении, но реальную власть в провинции Дейр-эз-Зор американцы могут доверить лишь кому-то одному. А кому именно им еще предстоит решить по ситуации.

В начале сирийского конфликта курды выступали против «Исламского государства», отстаивая исконные районы своего проживания в северной части Сирии. Однако их идеология радикально поменялась, когда «большой брат» показал им американский доллар. То же самое, по словам Жилина, касается и некоторых других участников конфликта.