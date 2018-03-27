Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове

Пресс-служба президента России сообщила, что в России объявлен день траура 28 марта в связи с гибелью людей во время пожара в торговом центре в Кемерове. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильный пожар. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети. Очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ, где располагались кинозалы и детские игровые зоны.