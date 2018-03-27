Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент РФ Владимир Путин внепланово посетил город и пообщался с инициативной группой граждан.

Беседа с мэром Кемерова

На встрече присутствовал и мэр Кемерова Илья Середюк. Глава города сообщил, что разрешение на эксплуатацию выдано в 2014 году, а последняя проверка прошла в 2016-м. Путин возмутился отсутствием осмотров пригодности здания в течение двух последних лет. Середюк пояснил, что проверка все-таки проводилась, после чего ТЦ перепродали. Российский лидер возмутился еще сильнее.

«Причем здесь перепродан, не перепродан. Какая разница, безопасность надо обеспечивать», — подчеркнул президент.

Безопасность здания

Один из членов инициативной группы отметил, что выход из ТЦ осложнялся даже в обычной ситуации из-за узких проходов. Путин к тому моменту уже посетил больницу и пообщался с одним из пожарников, работавшим на месте и подтвердившим слова жителя Кемерова.

По информации СК РФ, опубликованной ранее, в момент ЧП пожарные выходы в торговом центре оказались заблокированы. Также стало известно, что здание ввели в эксплуатацию несмотря на отклонение со стороны МЧС РФ.

Наказание виновных

Путин заявил, что инцидент расследуют порядка 100 следователей. Политик заверил граждан в прозрачности и честности расследования. Сотрудники СК РФ «пройдут по всей цепочке», подчеркнул президент. Проверка коснется тех, кто выдал разрешение и тех, кто следил за безопасностью торгового центра. Также к ответственности привлекут человека, закрывшего двери в торговом центре.

Путин призвал не делать быстрых выводов и «назначать виновных». Глава государства отметил, что подобных ТЦ по стране много, на что ему сообщили, что в Кемерове имеется еще одно аналогичное здание в аварийном состоянии.

Количество погибших

Кемеровчане напомнили о «жути», нагоняемой в соцсетях. Путин отметил, что не стоит доверять подобным источникам и необходимо руководствоваться официальными данными расследования. ДНК-экспертиза позволит установить личности погибших.

Инициативная группа граждан Кемерова ранее посетила местный морг и хладокомбинат. По слухам, на последнем якобы могли прятать тела погибших. Общественники подтвердили, что в морге находятся 64 тела. Судя по размерам, около 20 из них взрослые, остальные принадлежат детям. На хладокомбинате, кроме продуктов питания, ничего нет, заверили кемеровчане.

Губернатор Кемеровской области

На встрече коснулись и вопроса о дальнейшем нахождении Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. По словам жителей города, все в регионе «идет от него». При этом житель города подчеркнул, что мэр добросовестно выполняет свою работу.

Путин сообщил, что нужно дождаться окончания расследования, после чего принимать решения о снятии с поста тех или иных чиновников. При этом, статус человека никак не повлияет на степень ответственности.

Жители Кемерова в результате трагедии вышли на митинг. Во время акции замгубернатора региона Сергей Цивилев встал на колени и попросил у граждан прощения за случившееся.