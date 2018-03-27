Украинский гимнаст Степко стал гражданином России
Олег Степко участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Гимнаст родился в Запорожье, но выступал не только за украинское государство, но и Азербайджан.
Олег Степко стал гражданином РФ и выступит на чемпионате по спортивной гимнастике в 2018 году в Казани. Личный тренер спортсмена Владимир Кочнев рассказал, что процесс оформления гражданства завершили и Степко принес присягу гражданина РФ.
«Получение паспорта – формальность, это произойдет сегодня или завтра», — заключил Кочнев.