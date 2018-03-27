Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков

Двух рыбаков унесло на лодке в Баренцево море. Их удалось спасти сотрудникам регионального Пограничного управления ФСБ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в дежурную службу пришла информация о двух рыбаках, потерявших управление моторной лодкой. Инцидент произошел на севере острова Кильдин. Лодка дрейфовала в открытом море. На помощь рыбакам был направлен пограничный сторожевой корабль. Мужчин подняли на борт, а лодку взяли на буксир. Отмечается, что пострадавших нет.

Также в управлении сообщили, что за прошлый год в ходе нескольких поисково-спасательных операций в море было спасено семнадцать человек.