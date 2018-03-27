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13:15   27 Марта 2018
Россия
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Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков

Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков

Двух рыбаков унесло на лодке в Баренцево море. Их удалось спасти сотрудникам регионального Пограничного управления ФСБ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в дежурную службу пришла информация о двух рыбаках, потерявших управление моторной лодкой. Инцидент произошел на севере острова Кильдин. Лодка дрейфовала в открытом море. На помощь рыбакам был направлен пограничный сторожевой корабль. Мужчин подняли на борт, а лодку взяли на буксир. Отмечается, что пострадавших нет. 

Также в управлении сообщили, что за прошлый год в ходе нескольких поисково-спасательных операций в море было спасено семнадцать человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#мчс #россия #баренцево море #рыбаловство
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