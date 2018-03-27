Министр Сербии взывает о помощи: Только Россия может обеспечить безопасность сербского народа в Косово

Сербский министр инноваций и технологий Ненад Попович заявил, что пришло время призвать Россию на помощь для обеспечения сербского народа и национального интереса в Косово, сообщает ТАСС.

Попович возмущен захватом начальника канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича. Он добавил, что Белград осуждает то насилие, которое применяют к сербам. По его словам, наступило время, когда Сербии необходима помощь РФ. Министр призвал Москву включиться в вопрос Косово, он отметил, что только это способно обеспечить безопасность народу и национальным интересам страны.

Попович поделился, что РФ единственный настолько близкий и искренний союзник Сербии, тому служит подтверждением ночной телефонный разговор между Путиным и Вучичем.

Накануне сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили Джурича во время его общения с сербскими гражданами. Люди пытались отбить чиновника, но спецназ устранил сопротивление светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, помимо этого сотрудники ведомства избивали сербов прикладами. В следствие их агрессии помощник Джурича получил травму позвоночника и переломы ребер, даже женщины подверглись нападению.После происшествия главу канцелярии доставили в Приштину.