Мы в соц.сетях:
Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове

Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове

 Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков

Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков
Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров
Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

 США, курды и проигиловские племена заключили сделку, от САА требуют покинуть Заевфратье

США, курды и проигиловские племена заключили сделку, от САА требуют покинуть Заевфратье
Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове

Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове

 Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков

Пограничники спасли дрейфующих в Баренцевом море рыбаков
Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров
Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

 США, курды и проигиловские племена заключили сделку, от САА требуют покинуть Заевфратье

США, курды и проигиловские племена заключили сделку, от САА требуют покинуть Заевфратье
13:34   27 Марта 2018
Весь мир
54

Министр Сербии взывает о помощи: Только Россия может обеспечить безопасность сербского народа в Косово

Министр Сербии взывает о помощи: Только Россия может обеспечить безопасность сербского народа в Косово

Сербский министр инноваций и технологий Ненад Попович заявил, что пришло время призвать Россию на помощь для обеспечения сербского народа и национального интереса в Косово, сообщает ТАСС.

Попович возмущен захватом начальника канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича. Он добавил, что Белград осуждает то насилие, которое применяют к сербам. По его словам, наступило время, когда Сербии необходима помощь РФ. Министр призвал Москву включиться в вопрос Косово, он отметил, что только это способно обеспечить безопасность народу и национальным интересам страны.

Попович поделился, что РФ единственный настолько близкий и искренний союзник Сербии, тому служит подтверждением ночной телефонный разговор между Путиным и Вучичем. 

Накануне сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили Джурича во время его общения с сербскими гражданами. Люди пытались отбить чиновника, но спецназ устранил сопротивление светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, помимо этого сотрудники ведомства избивали сербов прикладами. В следствие их агрессии помощник Джурича получил травму позвоночника и переломы ребер, даже женщины подверглись нападению.После происшествия главу канцелярии доставили в Приштину.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#путин #рф #политика #сербия #косово #весь мир #вучич #джурич
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США Весь мир
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США
Выжившие оппозиционеры рассказали о репрессиях на сирийской земле. Эксперт не исключил, что междоусобица поставит крест на мечте о едином Курдистане.
12:18   27 Марта 2018
62
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

21:08   26 Марта 2018
184
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
14052
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
68
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин