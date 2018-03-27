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12:53   27 Марта 2018
Весь мир
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Посылки с порохом разослали на военные объекты около Вашингтона

Посылки с порохом разослали на военные объекты около Вашингтона

Сейчас их передали Федеральному бюро расследований США для проведения экспертизы, сообщила телекомпания CNN.

Подозрительные посылки, в том числе содержавшие порох, направили на военные объекты, расположенные в окрестностях Вашингтона. Одну из них доставили в понедельник, 26 марта, в Университет национальной обороны на базе Форт-Макнейр. Курсантов эвакуировали. 

Отряд саперов подтвердил, что посылка содержала порох и продукты сгорания. Предмет передали ФБР США. Информации о пострадавших нет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #вашингтон #фбр #общество
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