Посылки с порохом разослали на военные объекты около Вашингтона
Сейчас их передали Федеральному бюро расследований США для проведения экспертизы, сообщила телекомпания CNN.
Подозрительные посылки, в том числе содержавшие порох, направили на военные объекты, расположенные в окрестностях Вашингтона. Одну из них доставили в понедельник, 26 марта, в Университет национальной обороны на базе Форт-Макнейр. Курсантов эвакуировали.
Отряд саперов подтвердил, что посылка содержала порох и продукты сгорания. Предмет передали ФБР США. Информации о пострадавших нет.