Американская газета Defense News сообщила, что к 2028 году американские сухопутные войска смогут вести любую войну и достигнуть победы.

Министр армии США Марк Эспер накануне заявил, что оснащение сухопутных войск через десять лет достигнет таких высот, что победа в любом вооруженном конфликте будет практически гарантирована. Это произойдет благодаря использованию наземных боевых средств, самолетов и других вооружений, внедрению робототехники и искусственного интеллекта, а также благодаря надежной тактике и подготовке военных.

На данный момент, по словам Эспера, идет работа над корректировкой доктрины ведения боевых действий, а также над изменениями в организации и комплектовании сухопутных войск.

Он также отметил, что к 2028 году должна возрасти численность армейского резерва, подготовка станет серьезнее, учения будут проводиться чаще.