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12:53   27 Марта 2018
Весь мир
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Армия США к 2028 году будет готова к ведению любой войны — СМИ 

Армия США к 2028 году будет готова к ведению любой войны — СМИ 

Американская газета Defense News сообщила, что к 2028 году американские сухопутные войска смогут вести любую войну и достигнуть победы. 

Министр армии США Марк Эспер накануне заявил, что оснащение сухопутных войск через десять лет достигнет таких высот, что победа в любом вооруженном конфликте будет практически гарантирована. Это произойдет благодаря использованию наземных боевых средств, самолетов и других вооружений, внедрению робототехники и искусственного интеллекта, а также благодаря надежной тактике и подготовке военных.

На данный момент, по словам Эспера, идет работа над корректировкой доктрины ведения боевых действий, а также над изменениями в организации и комплектовании сухопутных войск.

Он также отметил, что к 2028 году должна возрасти численность армейского резерва, подготовка станет серьезнее, учения будут проводиться чаще.

«Через десять лет наши подразделения должны быть более надежными, маневренными и смертоносными», — цитирует издание министра.

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Автор: Виктория Разумовская
#оружие #весь мир #армия сша
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