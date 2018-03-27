Серов покинул пост вице-премьера Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Владимир Серов курировал транспорт, энергетику и сферу ЖКХ.

По его словам, Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года. Ранее он возглавлял городскую администрацию Судака. Однако на посту вице-премьера Крыма он не организовал работу на должном уровне, поэтому подал в отставку, уточнил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что вице-премьер обязан доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, а к Серову были вопросы по эффективности работы в этой должности.