Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время митинга встал на колени и попросил прощения за трагедию в торговом центре. Об этом сообщили РИА Новости.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, 41 из них дети. Информацию о погибших подтвердила инициативная группа граждан, посетившая морг и хладокомбинат.
Президент РФ Владимир Путин отменил планы и посетил Кемерово. На встрече с местными жителями он заверил, что виновные будут наказаны и призвал дождаться итогов расследования.
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово pic.twitter.com/Fqi7rON5Vk— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) March 27, 2018