Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время митинга встал на колени и попросил прощения за трагедию в торговом центре. Об этом сообщили РИА Новости.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, 41 из них дети. Информацию о погибших подтвердила инициативная группа граждан, посетившая морг и хладокомбинат.

Президент РФ Владимир Путин отменил планы и посетил Кемерово. На встрече с местными жителями он заверил, что виновные будут наказаны и призвал дождаться итогов расследования.