Путин распорядился о назначении Вершинина на пост замглавы МИД РФ

Президент Российской Федерации Владимир Владимрович Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы министерства иностранных дел России.

Приказ президента о назначении Вершинина на новый пост размещен официальном портале правовой информации.

В настоящий момент Вершинин выступает в качестве заместителя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, до этого чиновник состоял на дипломатической службе с 1976 года. У него широкий и разносторонний опыт работы в разных позициях, среди которых посты советника-посланника Посольства в Тунисе, начальника отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, чрезвычайного и полномочного посла в Алжире, а также директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки.