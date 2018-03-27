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Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

Лавров: Главным инструментом США на мировой арене остается шантаж

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12:50   27 Марта 2018
Россия
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Путин распорядился о назначении Вершинина на пост замглавы МИД РФ

Путин распорядился о назначении Вершинина на пост замглавы МИД РФ

Президент Российской Федерации Владимир Владимрович Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы министерства иностранных дел России.

Приказ президента о назначении Вершинина на новый пост размещен официальном портале правовой информации. 

В настоящий момент Вершинин выступает в качестве заместителя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, до этого чиновник состоял на дипломатической службе с 1976 года. У него широкий и разносторонний опыт работы в разных позициях, среди которых посты советника-посланника Посольства в Тунисе, начальника отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, чрезвычайного и полномочного посла в Алжире, а также директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #лавров #политика #вершинин
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