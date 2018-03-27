Администрация Крыма передала ЦБ здание бывшего Нацбанка Украины

Власти полуострова Крым передали Центробанку здание, принадлежавшее филиалу Национального банка Украины. Об этом стало известно из постановления, принятого крымским парламентом единогласно.

Регулятору передали здания комплекса, находящиеся в Симферополе. В списке переданного имущества числятся мебель, сейфы, картины.

Здание банка не используется с 2014 года. Одно из них построено в 1913-м и представляет из себя памятник архитектуры, но уже начало разрушаться. В Крыму Центробанк арендует малоприспособленные для работы помещения в старой части города.