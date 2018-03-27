Захарова: Москва даст Вашингтону и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия готова дать адекватный ответ на высылку российских дипломатов из США и нескольких других западных стран. Она также добавила, что Лондон так и не сообщил Москве какую-либо информацию по «делу Скрипаля».

Дипломат потребовала в очередной раз предоставить все имеющиеся данные по отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Она предположила, что Великобритания не хочет обнародовать информацию, поскольку в ней нет ничего «кроме политических лозунгов».