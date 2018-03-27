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13:53   27 Марта 2018
Россия
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Госдума уравняла академиков и чиновников в первом чтении

Госдума уравняла академиков и чиновников в первом чтении

Полномочия ученых расширили.

Госдума в первом чтении единогласно одобрила законопроект, расширяющий полномочия Российской Академии наук (РАН), передает корреспондент ИА «Политика Сегодня» из зала заседаний. 

Законопроект подготовлен сотрудниками РАН совместно с администрацией президента РФ. Как отметил на заседании вице-президент Академии Валерий Козлов, документ - первый шаг «в правильном направлении», в пользу ученых, «а не чиновников, которые имеют отношение к управлению наукой».   

Согласно законопроекту, РАН сможет прогнозировать основные направления научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. Пока академики имеют полномочия выступать только в качестве экспертов. Кроме того, РАН получает возможность проводить научные исследования за бюджетный счет во всех сферах научной деятельности, а также организовывать международный обмен, непосредственно участвовать в международных научных исследованиях.

Как добавил первый зампредседатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, законопроект «уравнивает академиков и чиновников». 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #ран
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