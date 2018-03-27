Госдума уравняла академиков и чиновников в первом чтении

Полномочия ученых расширили.

Госдума в первом чтении единогласно одобрила законопроект, расширяющий полномочия Российской Академии наук (РАН), передает корреспондент ИА «Политика Сегодня» из зала заседаний.

Законопроект подготовлен сотрудниками РАН совместно с администрацией президента РФ. Как отметил на заседании вице-президент Академии Валерий Козлов, документ - первый шаг «в правильном направлении», в пользу ученых, «а не чиновников, которые имеют отношение к управлению наукой».

Согласно законопроекту, РАН сможет прогнозировать основные направления научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. Пока академики имеют полномочия выступать только в качестве экспертов. Кроме того, РАН получает возможность проводить научные исследования за бюджетный счет во всех сферах научной деятельности, а также организовывать международный обмен, непосредственно участвовать в международных научных исследованиях.

Как добавил первый зампредседатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, законопроект «уравнивает академиков и чиновников».