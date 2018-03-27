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12:21   27 Марта 2018
Россия
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Счет для перечисления денег пострадавшим в Кемерове открыли в Красноярске

Счет для перечисления денег пострадавшим в Кемерове открыли в Красноярске

Врио губернатора края Александр Усс сообщил, что счет для перечисления денег пострадавшим в результате трагедии в торговом центре в Кемерове открыли в Красноярске.

По его словам, все эти дни вся страна с кемеровчанами. В тушении пожара активно участвовали красноярцы — спасатели, психологи, техника. Со вторника, 27 марта, в Красноярске открыли счет для перечисления денег всем, кто пострадал в трагедии.

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Пострадали 67 человек. В больнице остаются 14 пострадавших, в том числе трое детей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кемерово #красноярск #общество #тц #зимняя вишня
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