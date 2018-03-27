Счет для перечисления денег пострадавшим в Кемерове открыли в Красноярске

Врио губернатора края Александр Усс сообщил, что счет для перечисления денег пострадавшим в результате трагедии в торговом центре в Кемерове открыли в Красноярске.

По его словам, все эти дни вся страна с кемеровчанами. В тушении пожара активно участвовали красноярцы — спасатели, психологи, техника. Со вторника, 27 марта, в Красноярске открыли счет для перечисления денег всем, кто пострадал в трагедии.

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Пострадали 67 человек. В больнице остаются 14 пострадавших, в том числе трое детей.