Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемерова, где в воскресенье произошел пожар, унесший десятки жизней, встретился с местными чиновниками, в том числе с мэром города Ильей Сердюком.

Путин поинтересовался у Сердюка, как случилось, что на эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» было выдано разрешение. Градоначальник заверил президента, что в 2016 году проверка проводилась. Путин напомнил, что сейчас уже 2018 год, «два года ничего не проверяли». Сердюк пояснил, что предписания были выданы Гопожнадзором, но впоследствии объект был перепродан.

«Какая разница? Продан, не продан… Безопасность должна обеспечиваться всегда», — сказал глава государства.