Мы в соц.сетях:
Серов покинул пост вице-премьера Крыма

Серов покинул пост вице-премьера Крыма

Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ
Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

 Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин

Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин
Серов покинул пост вице-премьера Крыма

Серов покинул пост вице-премьера Крыма

Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

Замгубернатора Кемеровской области на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ
Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

 Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин

Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин
12:14   27 Марта 2018
Россия
76

Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемерова, где в воскресенье произошел пожар, унесший десятки жизней, встретился с местными чиновниками, в том числе с мэром города Ильей Сердюком.

Путин поинтересовался у Сердюка, как случилось, что на эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» было выдано разрешение. Градоначальник заверил президента, что в 2016 году проверка проводилась. Путин напомнил, что сейчас уже 2018 год, «два года ничего не проверяли». Сердюк пояснил, что предписания были выданы Гопожнадзором, но впоследствии объект был перепродан.

«Какая разница? Продан, не продан… Безопасность должна обеспечиваться всегда», — сказал глава государства.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #кемерово #общество #сердюк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США Весь мир
Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США
Выжившие оппозиционеры рассказали о репрессиях на сирийской земле. Эксперт не исключил, что междоусобица поставит крест на мечте о едином Курдистане.
12:18   27 Марта 2018
50
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

21:08   26 Марта 2018
172
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
13836
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин