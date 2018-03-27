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12:07   27 Марта 2018
Россия
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Экспертиза ДНК погибших в ТЦ в Кемерове завершится за три дня

Экспертиза ДНК погибших в ТЦ в Кемерове завершится за три дня

ДНК-экспертиза погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове займет три дня. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Цивилев во время встречи с горожанами.

Всем родственникам, не сумевшим опознать погибших, предложили сдать анализы для проведения экспертизы. В Кемерово отправлен специальный самолет с лабораторией. По словам Цивилева, специалисты работают круглые сутки, в течение 72 часов станут известны итоги экспертизы.

Пожар в ТЦ в Кемерове унес жизни 64 человек. Данные подтвердила инициативная группа местных жителей. Президент РФ Владимир Путин посетил город и заявил, что примет решение об отставке тех или иных должностных лиц по итогам расследования трагедии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #пожар в кемерово #днк экспертиза
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