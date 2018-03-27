Экспертиза ДНК погибших в ТЦ в Кемерове завершится за три дня

ДНК-экспертиза погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове займет три дня. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Цивилев во время встречи с горожанами.

Всем родственникам, не сумевшим опознать погибших, предложили сдать анализы для проведения экспертизы. В Кемерово отправлен специальный самолет с лабораторией. По словам Цивилева, специалисты работают круглые сутки, в течение 72 часов станут известны итоги экспертизы.

Пожар в ТЦ в Кемерове унес жизни 64 человек. Данные подтвердила инициативная группа местных жителей. Президент РФ Владимир Путин посетил город и заявил, что примет решение об отставке тех или иных должностных лиц по итогам расследования трагедии.