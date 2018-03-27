Игра по-восточному. Как курды убивали сирийских соотечественников руками США

Выжившие оппозиционеры рассказали о репрессиях на сирийской земле. Эксперт не исключил, что междоусобица поставит крест на мечте о едином Курдистане.

Действующие на севере Сирии курдские отряды народной самообороны (YPG) использовали американцев для расправы над лидерами курдской оппозиции. Об этом в интервью TRT World рассказали бывшие курдские активисты Осман Гусейн и Мустафа Али Мусто. Оба выступали против влияния террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере арабской республики и чудом остались в живых.

В настоящий момент Мусто живет в изгнании в турецкой провинции Газиантеп вместе с 400 тысячами других сирийских беженцев. По его словам, во время операции международной коалиции и курдов в январе 2015 года против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийском городе Кобани YPG передали координаты его дома американским ВВС.

Мужчина говорит, что YPG прикрывались антитеррористической операцией, чтобы устранить видных курдских оппозиционных деятелей. Мусто возглавлял в Кобани коллегию адвокатов и выступал против «кулачных» порядков отрядов народной самообороны в Кобани и других курдских кантонах на севере Сирии. Его дом авиация сравняла с землей и это не единственный эпизод.

Он также утверждает, что руками американцев YPG уничтожили дома и бизнес его единомышленников. Связанные с террористами РПК отряды народной самообороны не ограничивались расправами над несогласными. Они вытесняли арабов из сирийских провинций и заселяли освобожденные территории людьми воинственных взглядов, говорит Мусто.

Союзники США в Сирии — союз Сирийские демократические силы, — по его словам, создавали собственные суды и полицейские силы, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. О нарушениях прав человека со стороны YPG сообщали ведущие правозащитные организации, утверждает беженец.

Осман Гусейн возглавлял в сирийском кантоне Африн курдское «Движение за будущее» (Kurdish Future Movement), оппозиционное Дамаску и влиянию РПК. Мужчина решил переехать в Турцию после неудавшегося покушения. По словам Гусейна, YPG попытались взорвать его автомобиль, но по ошибке установили бомбу в машину соседа. До того курды убили 55 влиятельных политических деятелей.

«Мы не желали никаких разногласий между арабами, туркоманами, алавитами и суннитами. Но РПК не желала того, что желали мы. ИГИЛ и другие подобные экстремисткие группы пытались разделить нас, чтобы привлечь как можно больше людей в свои ряды», — рассказывает Гусейн.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в комментарии ИА «Политика сегодня» не исключил, что противоречия среди курдов могут поставить крест на мечте о создании собственной автономии.

«Рабочая партия Курдистана работала в подполье и всегда была готова на теракты. Чем-то они напоминают Ирландскую республиканскую армию, — говорит эксперт. — То, что они готовы устранить соперников чужими руками – это очень по восточному. Сейчас ситуация обостряется, потому что на кону стоит создание независимого курдского государства. Но это маловероятно. Возможно создание курдской автономии под протекторатом американцев. Это структура будет противостоять Турции».

Как отметил собеседник агентства, у курдов сегодня нет единого сильного лидера, который способен объединить соотечественников, проживающих на территориях Сирии, Турции и Ирака. Разномастные курдские группировки преследуют собственные интересы. Междоусобные расправы будут продолжаться и впредь, полагает собеседник «ПС».