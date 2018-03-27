Захарова выразила надежду, что все виновные в пожаре в Кемерове будут наказаны

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова выразила надежду, что все виновные в трагедии в Кемерове будут наказаны. Она начала свое выступление на форуме Synergy Women Forum со слов соболезнования семьям погибших в пожаре.

«Это страшная трагедия, и я хочу, верю и надеюсь, что каждый, кто имел какое-либо отношение к этому преступлению, будет найден и наказан», — сказала Захарова.

Она поделилась, что каждая женщина всегда хочет хочет знать, что ее дети в безопасности. Захарова также отметила, что не хотела участвовать в форуме в связи с трагическими событиями, однако передумала, когда ей сообщили, что часть средств, которые удастся собрать организаторам, будет направлена пострадавшим.