Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

В ходе работы по осуществлению обысков в Житомирской области сотрудниками полиции было найдено около 200 краденных предметов военной техники, которые выставили на продажу.

Полиция сообщила, что обнаруженная техника включает БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, кунгы, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и многое другое. Также в сообщении говорится о том, что техника была выставлена на продажу в интернете, объявление размещено физическое лицо.

Начальник областной полиции Вячеслав Печененко рассказал, что обыски были санкционированными. Он уточнил, что проверки были проведены в местах предполагаемого размещения военно-транспортных средств, помимо этого сотрудникам ведомства удалось найти и изъять документы на всю технику.

В настоящий момент следствие занимается подлинным установлением собственника военной техники, проверяет подлинность изъятых документов, также была организована проверка, состоит ли данная техника на учете военных частей.

Расследование проводится по ч.3 ст.191 (статья, в которой говорится о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением — прим.ред.) Уголовного кодекса Украины.