После пожара в Кемерове Володин поручил подумать об изменениях в законодательство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействую коррупции, а также ряду других комитетов парламента подготовить комплекс предложений по изменениям законодательства в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.

На пленарном заседании во вторник спикер отметил, что следует обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров и других подобных организаций, поскольку в зависимости от этого они по-разному регулируются в плане проверочных мероприятий. Он также отметил, что подобные торговые центры уходят от налоговых платежей.

По его словам, к данному вопросу следует подойти со всей серьезностью, чтобы с одной стороны не впадать в эмоции, а с другой — чтобы не было повторения случившегося.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди которых большинство — дети.