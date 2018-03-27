Памфилова и Путин обсудят применение технологии блокчейн на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудит возможность применения технологии блокчейн на президентских выборах.

«Я прочитала толстую книгу про блокчейн», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ заявила, что хочет реализовать свои амбиции и сделать систему, аналога которой нет, систему на блокчейне. По ее словам, систему защитят от хакерских атак и сделают максимально удобной для россиян. Также, по мнению Эллы Александровны, система на блокчейне гарантирует невмешательство в результаты президентских выборов «с чьей бы то ни было стороны».