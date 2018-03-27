ТЦ «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС РФ

В МЧС России сообщили, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с ведомством.

По словам инспектора по пожарному надзору МЧС РФ Рината Еникеева, министерство не согласовало технические условия, которые необходимы для введения здания в использование. Слова специалиста привел ТАСС.

Еникеев отметил, что в МЧС в 2013 году обращалась организация для решения по условиям эксплуатации. Министерство, рассмотрев проекты, отказало в согласовании, поскольку они не в полной мере отвечали правилам пожарной безопасности.