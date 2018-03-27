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11:51   27 Марта 2018
Россия
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Совет Федерации создаст парламентский фонд помощи пострадавшим в кемеровской трагедии

Совет Федерации создаст парламентский фонд помощи пострадавшим в кемеровской трагедии

Сенатор Виктор Озеров инициировал создание фонда, в который все сенаторы смогут перечислить сумму равную своему заработку за день. 

Озеров напомнил об опыте палаты регионов, которая уже открывала счет для коллективного собора средств пострадавшим. Он выступил с предложением повторить данное решение и перевести сенаторам на счет свой дневной заработок.

Идею Озерова одобрил глава комитета Кутепов, который выразил сочувствие и заявил, что нельзя найти оправданий для допустивших смерть детей.

Совет Федерации намеревается создавать парламентский фонд, который поддержит семьи погибших и пострадавших от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Совещание по данному предложению состоится во вторник, 27 марта, в рамках заседания Совета палаты и в среду, 28 марта, на заседании Совета федерации.

 

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Автор: Екатерина Розина
#помощь #россия #пожар #политика #чп #кемерово #совет федерации #зимняя вишня #парламентский фонд
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