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11:36   27 Марта 2018
Россия
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Кондитерский комбинат в Кемерове в нарушение порядка был преобразован в ТЦ — Бастрыкин

Кондитерский комбинат в Кемерове в нарушение порядка был преобразован в ТЦ — Бастрыкин

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове был создан посредством реконструкции здания бывшего кондитерского комбината в 2013 году, что было нарушением установленного порядка. Об этом сообщил журналистам председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

На совещании у президента РФ Владимира Путина глава СК рассказал, что соучредитель этого вновь образованного юридического лица — Штенгелов Денис Николаевич. Он вложил в строительство ТЦ 78% капитала. Проживает в основном в Австралии. У другого соучредителя, Семенова Игоря Александровича, 17% активов от этого объекта. Руководит торгово-развлекательным центром Надежда Судденок. Она является арендатором помещения.

«Следователи изъяли огромное количество документов за минувшие сутки. Они будут внимательно проанализированы. На самом деле это не малый бизнес, как заявлено учредителями. На этом предприятии 27 арендаторов и приблизительно столько же собственников. По сути, это целый конгломерат, холдинг, цель которого — получение прибыли», — уточнил Бастрыкин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там были расположены детские игровые зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 64 человека, из которых значительно более половины дети. Денис Штенгелов днем ранее подтвердил прессе, что его компания выделит по три миллиона рублей родственникам каждого из погибших.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #чп #кемерово #бастрыкин #зимняя вишня
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