Путин внес в ГД законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей

Документ предусматривает «понижение в квалификационном классе» за нарушение положений закона «О статусе судей в РФ» или кодекса судейской этики.

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о совершенствовании дисциплинарной ответственности судей и расширении перечня взысканий. В пояснительной записке говорится, что поправки не только изменят роль председателей судов при назначении судей, но и усовершенствуют порядок их дисциплинарной ответственности.