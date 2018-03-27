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 Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин

Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин
11:50   27 Марта 2018
Весь мир
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Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин

Катар инвестирует 4 млрд долларов в реконструкцию порта Суакин

Подписано соглашение между Катаром и Суданом об управлении портом Суакин. Катар профинансирует его реконструкцию, вложив четыре миллиарда долларов. Об этом сообщает Катарское агентство новостей.

Сообщается, что доля Судана в управлении портом составит 51 процент, Катара - 49 процентов. Проект планируют завершить в 2020 году. 

Порт Суакин считался главным региональным портом Красного моря. Однако в итоге это звание получил Порт-Судан. Министр связи Судана отметил, что предпринятые действия могут вернуть порту былую экономическую активность. Министр транспорта Катара, в свою очередь, оценил стратегическое значение порта. 

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Автор: Виктория Разумовская
#судан #катар #красное море
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