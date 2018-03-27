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11:35   27 Марта 2018
Россия
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Путин заявил, что примет решение об отставке Тулеева по окончании расследования

Путин заявил, что примет решение об отставке Тулеева по окончании расследования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после окончания расследования. Об этом стало известно из телеграм-канала Life Shot.

Российский лидер встретился с жителями Кемерова. Во время встречи политику задали вопрос о дальнейшем нахождении Гулеева на посту губернатора. Путин сообщил, что нельзя делать подобные заявления на камеру «для красного словца». Также необходимо окончательно разобраться в произошедшем, после чего делать выводы и принимать решения об отстранении от должности.

«Решения примут в независимости от статуса. Здесь статус ни при чем, когда погибли люди», — подчеркнул президент.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #общество #аман тулеев #пожар в кемерове
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