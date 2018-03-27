Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Одиннадцатилетний мальчик, которого выбросил в окно четвертого этажа отец в горящем торговом центре в Кемерове, пришел в себя. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, медики уже отключили подростка от аппарата искусственного дыхания. Он может общаться, рассказывает о пережитом. Несмотря на множественные травмы, самостоятельно поел. Скворцова добавила, что компьютерная томография выявила регресс патологических нарушений.

Мальчика регулярно навещают две его бабушки. Отец, мать и младшая сестра подростка погибли при пожаре.