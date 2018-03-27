Госдума заслушает доклад Пучкова по результатам расследования трагедии в Кемерове

Руководитель МЧС России Владимир Пучков будет приглашен в Госдуму, где зачитает доклад о причинах пожара в кемеровском торговом центре. Это произойдет сразу после завершения расследования, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это [ЧП] стало возможным», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в воскресенье в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По последним данным, в огне погибли 64 человека, большинство из них были дети. Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, чтобы провести совещание по ликвидации последствий пожара.