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Полиция обнаружила порядка 200 единиц краденой военной техники на Украине

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11:23   27 Марта 2018
Россия
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Виновных в трагедии в Кемерове прикрывать не будут — Путин

Виновных в трагедии в Кемерове прикрывать не будут — Путин

Российский лидер добавил, что следователи работают, поэтому сразу «назначать» виновных не стоит.

Владимир Путин заверил, что всех виновных накажут и прикрывать никого не будут. По его словам, проверят всех, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто следил за безопасностью. От регистрации здания и выдачи разрешения, что из фабрики сделали торговый центр.

«Все, кто должен отвечать, все ответят», — сказал президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #кемерово #общество #тц
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