Виновных в трагедии в Кемерове прикрывать не будут — Путин
Российский лидер добавил, что следователи работают, поэтому сразу «назначать» виновных не стоит.
Владимир Путин заверил, что всех виновных накажут и прикрывать никого не будут. По его словам, проверят всех, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто следил за безопасностью. От регистрации здания и выдачи разрешения, что из фабрики сделали торговый центр.
«Все, кто должен отвечать, все ответят», — сказал президент РФ.
Путин: Мы не будем прямо сейчас назначать виновных, но эти 100 следователей отработают по полной программе. Таких объектов по стране много. Сейчас МЧС зашевелилось, начало выяснять - их там сотни pic.twitter.com/AvpWqG6Yzu— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.