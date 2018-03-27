Виновных в трагедии в Кемерове прикрывать не будут — Путин

Российский лидер добавил, что следователи работают, поэтому сразу «назначать» виновных не стоит.

Владимир Путин заверил, что всех виновных накажут и прикрывать никого не будут. По его словам, проверят всех, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто следил за безопасностью. От регистрации здания и выдачи разрешения, что из фабрики сделали торговый центр.

«Все, кто должен отвечать, все ответят», — сказал президент РФ.