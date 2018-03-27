Бастрыкин: Сигнализация ТРЦ «Зимняя вишня» сломалась за неделю до пожара

Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что сигнализация в торгово-развлекательном центре сломалась за шесть дней до трагедии и никто не предпринимал мер по ее починке.

Бастрыкин уточнил, что сигнализация отключилась и технически перестала функционировать 19 марта. Сотрудники комплекса не занимались решением проблемы, не выясняли причины поломки. По словам председателя, система оповещения была отключена в течение всей недели и никого это не тревожило.

Путин уточнил, правильно ли он понял, что все были в курсе того, что система сигнализации не работает, но действий не предпринимали, Бастрыкин подтвердил. Также глава следственного комитета добавил, что обслуживающая фирма комплекса специализируется на обеспечении противопоржарной безопасности.